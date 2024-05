Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut tarilor occidentale sa trimita tarii sale ajutor militar care sa-i permita Ucrainei sa atace infrastructuri situate in interiorul Federatiei Ruse, infrastructuri cu care armata rusa loveste teritoriul ucrainean, informeaza vineri EFE.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le cere aliaților sai occidentali sa doboare de pe teritoriul lor rachete și drone rusești deasupra Ucrainei. „Rușii desfașoara 300 de avioane pe teritoriul ucrainean”, a spus el, intr-un interviu pentru Reuters, publicat luni. El nu crede ca astfel NATO ar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere partenerilor occidentali sa se implice mai direct in razboi, ajutand la interceptarea rachetelor rusesti deasupra teritoriului Ucrainei si permitand Kievului sa foloseasca arme occidentale impotriva echipamentelor militare inamice desfasurate in apropierea…

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel tarilor occidentale sa aplice mai eficient sanctiunile instituite impotriva Rusiei pentru a impiedica „terorismul rusesc” in Ucraina, relateaza luni DPA, citata Agerpres. Fiecare racheta care a lovit Ucraina continea componente provenind de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un proiect de lege pentru reducerea varstei de mobilizare militara de la 27 la 25 de ani, in conditiile in care fortele armate raman fara oameni in fata invaziei ruse, informeaza AFP. Proiectul de lege, care a fost adoptat in urma cu un an…

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…