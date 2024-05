Întîmplare neobișnuită în centrul capitalei Astazi, in centrul Chișinaului a avut loc un incident neobișnuit. Motorul unui microbuz a „scapat de sub control” la o intersecție, iar dintr-o parte parea ca a izbucnit un incendiu puternic. Intregul microbuz a fost invaluit in fum. Despre acest lucru au anunțat cititorii Noi.md, care au trimis pe adresa redacției o inregistrare video de la locul incidentului. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Ion Stefanița, expert in managementul patrimoniului cultural, a postat in rețelele sociale mai multe fotografii cu orașul Chișinau in perioada sarbatorilor pascale. Imaginile surprinse arata Chișinaul de seara, plin de lumini, noteaza Noi.md. In fotografiile publicate de Ion Ștefanița se vad panorame…

- Acum citeva minute, in centrul capitalei, la intersecția strazilor Ismail și 31 august, un barbat de 28 de ani a fost ranit prin impușcare. Polițiștii BPRO in comun cu cei ai INSP au intervenit operativ și au identificat, localizat și reținut persoana care a tras din arma. Este vorba despre un barbat…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca joi, 11 aprilie 2024, in intervalul orelor: 10:00 – 15:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexei Mateevici, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu – Bodoni și Sfatul Țarii, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare…

- Un nou sistem de irigare a fost instalat la toți copacii din Scuarul ,,Mihai Eminescu" din centrul capitalei, plantati in locul arborilor batrini. Muncitorii de la I.M. „Asociația de Gospodarire a Spațiilor Verzi” au instalat la radacinile tuturor teilor cu frunze mari, tuburi de drenaj, noteaza Noi.md.…

- Circulația rutiera pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant – strada Ciuflea – bulevardul Dacia – Traian – strada Grenoble – Drumul Bacioiului – șoseaua M3 va fi sistata vineri, 22 martie, in intervalul orelor 9:00 – 12:00 . Restricțiile de circulație au loc in contextul desfașurarii unui maraton, anunța…

- Mai multe explozii au fost auzite joi dimineața devreme in centrul capitalei ucrainene Kiev, in urma unei alerte aeriene provocate de rachete și drone lansate de Rusia, potrivit AFP. Ultimele atacuri majore ale Rusiei asupra capitalei ucrainene au avut lo

- Astazi, de Ziua Internaționala a Femeii, un grup de tinere au organizat un marș feminist in capitala. In legatura cu aceasta Primaria a anunțat despre sistarea traficului in perimetrul bd. Ștefan cel Mare (de la str. Ismail) – str. Ion Creanga (intrarea in Parcul Dendrariu).

- Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, intersecție cu strada Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni. Potrivit RTEC, este afectata circulația troleibuzelor din zona.