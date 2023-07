”In luna iulie a avut loc inaugurarea hotelului Hampton by Hilton in Targu Mures, o investitie de 11 milioane de euro a Multinvest Group, co-finantata in proportie de 35% de Fundatia Pro Economica. Constructia cladirii de 6 etaje si o suprafata utila de 5000 mp a inceput in aprilie 2021 si a durat doi ani. Hampton by Hilton Targu Mures are o capacitate totala de 115 camere si a fost clasificat la 4 stele”, anunta investitorii. Noul hotel are o suprafata utila de 5.000 de metri patrati, are parcare subterana, bar, receptie, lobby, restaurant precum si o sala de conferinte. Camerele au diferite…