Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau, impreuna cu cei din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Onești au depistat un barbat, de 40 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, urmarit la nivel european. Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare…

- Barbat din Garbova, cautat in Franța, pentru trafic de migranți, PRINS de polițiștii din Alba: Pe numele lui este emis un mandat european de arestare Barbat din Garbova, cautat in Franța, pentru trafic de migranți, PRINS de polițiștii din Alba: Pe numele lui este emis un mandat european de arestare…

- O femeie de 42 de ani, din Moinești, urmarita la nivel european, a fost prinsa pe data de 17 octombrie, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau, impreuna cu cei din cadrul Poliției Municipiului Moinești. Pe numele femeii a fost emis un mandat european de arestare pentru savarsirea…

- La data de 26 septembrie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Urbana, s-au deplasat de urgența in proximitatea Pieței Traian in urma unei sesizari cu privire la faptul un tanar ar deține asupra sa, la vedere, un pistol. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat in cel mai scurt timp,…

- Un membru al gruparii infractionale “Scorpionii”, care se sustragea de la executarea unui mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Franta, a fost prins, vineri, de politistii din Bacau. Acesta ar fi fost seful gruparii, care a fost ridicata de politistii francezi in noaptea de…

- Un barbat de 42 de ani, pe numele caruia autoritațile franceze au emis un mandat european de arestare, a fost prins vineri de poilițiștii din Bacau.Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Bacau, impreuna cu polițiștii din Moinești, au desfașurat vineri activitati specifice in…

- Un tanar de 30 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, urmarit la nivel național și internațional pentru mai multe infracțiuni, printre care viol și tentativa de omor, a fost prins de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, in colaborare cu polițiștii oneșteni. Cel in cauza se sustragea…

- Un barbat cautat de autoritațile germane a fost prins de polițiștii bacauani pe raza comunei Ghimeș-Faget și a fost reținut pentru 24 de ore. Pe 31 iulie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacau cu sprijinul celor din cadrul Postului de Poliție Ghimeș-Faget au depistat pe raza comunei,…