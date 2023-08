Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce politistii au stabilit ca, timp de o luna, a calatorit cu trenul prin diverse sate din judetul Arad si a dat spargeri in gospodarii, de unde fura doar cabluri cu insertie de cupru pe care le taia de la instalatii electrice ale localnicilor si le vindea, potrivit…

- Miercuri, 26 iulie a.c., in jurul orei 14.45, un echipaj de jandarmerie s-a autosesizat cu privire la comportamentul suspect al unui barbat care incarca materiale neferoase intr-un carucior. In urma verificarilor s-a stabilit ca barbatul de 22 de ani din Zalau a distrus o placa de beton din gardul imprejmuitor…

- Potrivit CFR, furtuna din timpul noptii a provocat deranjamente de aproximativ 20 de pronsoane de cale ferata, dupa ce zeci de copaci, dar si stalpi de beton care sustin linia de contact, au cazut pe linia de cale ferata, iar firul de contact care asigura alimentarea locomotivelor cu energie electrica…

- Pompierii intervin de urgența, luni, in Arad, pentru salvarea unei femei in varsta de 70 de ani care a suferit o fractura la piciorul pe care și l-a blocat intr-un gard. Femeia de 70 de ani și-a prins piciorul intr-un gard, in municipiul Arad, pe strada Herodot, potrivit ISU Arad. Pentru misiune au…

- Procurorii DIICOT Arad au dispus ieri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „efectuarea fara drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta…

- In seara de 27 mai a.c., in jurul orei 23.45 , polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, acționand pe linie rutiera pe Drumul Național 1 B, in comuna Bucov, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care a fost inregistrat…

- Totul s-a petrecut miercuri, 17 mai, atunci cand mai multe persoane suspecte au intrat in incinta unei firme din Isselburg, relateaza Știri Diaspora.La sosirea polițiștilor, cei trei barbați au rupt-o la fuga. Dupa o scurta urmarire demna de filmele de polițiste, unul dintre ei a fost prins de și arestat.…