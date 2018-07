Un grup de parlamentari republicani cer destituirea adjunctului procurorului general al SUA

Companiile europene au atras 21,8 mld. euro de pe burse in S1

Piata europeana a ofertelor publice initiale (IPO) a ajuns la o valoare totala de 21,8 miliarde de euro in primul semestrul din 2018, in total fiind inregistrate 168 de tranzactii. Cifrele marcheaza o crestere de 5% (y/y) in ceea ce priveste sumele... [citeste mai departe]