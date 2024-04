Stiri pe aceeasi tema

- Concursul pentru funcția de Procuror General nu va mai putea fi desfașurat un singur candidat, noteaza Noi.md. Consiliul Superior al Procurorilor a elaborat un proiect de hotarire prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului privind modul de organizare și desfașurare a concursului…

- Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) revede, in comun cu cel puțin Ministerul Justiției, regulamentul privind desfașurarea concursului pentru funcția de procuror general intru efectuarea mai multor modificari, in special la selectarea acestuia, astfel incit sa nu mai fie discrepanța in evaluarea…

- Procurorul general Alex Florenta s-a plans ca parchetele inregistreaza un minim istoric, 69%, in ceea ce priveste gradul de ocupare a schemei de personal. „In ceea ce priveste resursele umane, anul 2023 a fost caracterizat de acutizarea deficitului de personal . La finalul 2023, gradul de ocupare a…

- Igor Demciucin, fost adjunct al procurorului general interimar și candidat la funcția de procuror general, s-a ales cu o noua funcție in sistemul procuraturii. Acesta activeaza acum ca șef al oficiului Centru din cadrul Procuraturii Chișinau. Despre asta a anunțat președintele Consiliului Superior al…

- Partidul Acțiune și Solidaritate nu-și asuma eșecul concursului pentru funcția de procuror general pentru ca aceasta este responsabilitatea Consiliului Superior al Procurorilor. O spune deputatul PAS, Vasile Gradinaru, potrivit caruia prioritatea guvernarii a fost constituirea unor instituții independente,…

- Un nou concurs pentru selectarea procurorului general ar putea sa se desfașoare in citeva saptamini. Anunțul a fost facut de ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care susține ca autoritațile responsabile sint acum in proces de revizuire a regulamentului de selectare a procurorului general,…

- Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a intrunit in ședința in cadrul careia Concursul pentru funcția de procuror general a fost anulat. CSP a hotarit: „A lua act de fișele de evaluare a fiecarui candidat, de punctajul acordat pentru fiecare criteriu de evaluare și argumentarea expusa de membrii…

- Procurorul general interimar, Ion Munteanu, a depus la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) cereri in contextul concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general la care a participat pentru funcție deplina. Acestea urmeaza sa fie examinate de membrii CSP in ziua de luni,…