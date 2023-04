Un grup de investitori români inaugurează, în 1 mai, un resort de patru stele în Zanzibar ”In timp ce multe destinatii exotice se concentreaza pe lux si exclusivitate, Zanzibar se diferentiaza prin autenticitatea si simplitatea sa. Insula emana o energie pozitiva si unica in lume, fiind o perfecta comuniune a omului cu natura. Turistii care aleg sa viziteze insula inteleg ca viata inseamna mult mai mult decat bani, tehnologie sau branduri si ca bucuria si fericirea sunt obtinute prin simpla apreciere a lucrurilor importante din viata. Aceasta destinatie exotica unica este cu adevarat un loc de refugiu pentru cei care cauta sa evadeze din agitatia oraselor si sa se bucure de frumusetea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

