Stiri pe aceeasi tema

- ”Taxele mai mari pentru achizitionarea de locuinte stabilite, penalitatile sporite pentru cei care lasa proprietatile vacante si activitatea de conformare consolidata va ajuta sa ne asiguram ca investitiile straine in proprietati rezidentiale sunt in interesul nostru national”, a spus Chalmers intr-un…

- Lantul de restaurante de tip fast-food McDonald’s Corp. a anuntat miercuri ca intentioneaza sa deschida aproximativ 10.000 de noi restaurante, la nivel global, pana in 2027 si de asemenea sa dubleze veniturile generate din programul de loialitate, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres. Aceste…

- Acordul vine pe fondul vanzarii planificate de catre Vista a afacerii sale de produse sportive catre compania privata de aparare si productie civila Czechoslovak Group (CSG), anuntata in octombrie, intr-un acord de 1,91 miliarde de dolari. Oferta de asociere facuta de Colt CZ evalueaza Vista la aproximativ…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a fost singura bursa din Europa cu un IPO semnificativ la nivel global: oferta de 2 miliarde dolari a Hidroelectrica a plasat BVB pe locul 4 in clasamentul global in functie de valoarea unei oferte inregistrate in primele 3 trimestre ale anului. La finalul primelor 9…

- In 2021, Google a platit 26,3 miliarde de dolari altor companii pentru a deveni motorul de cautare implicit in browsere și telefoane mobile. Despre acest lucru a anunțat Bloomberg cu referire la top-managerul companiei, Prabhakar Raghavan, care a vorbit in instanța in timpul procesului antitrust intre…

- Pierderile economice globale ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari, conform unui scenariu privind „o crestere plauzibila” a fenomenelor meteo extreme care au legatura cu schimbarile climatice si care provoaca distrugeri de culturi agricole si probleme in aprovizionarea cu hrana si apa, a apreciat…

- Fostul magnat in domeniul criptomonedelor Sam Bankman-Fried, judecat incepand de marti de frauda si spalare de bani dupa falimentul FTX, a vrut sa-i plateasca lui Donald Trump, pe care-l considera un „risc existential” la adresa democratiei, cinci miliarde de dolari pentru ca magnatul in domeniul imobiliar…

- Pana anul acesta, compania a investit un miliard de dolari in factorii de productie din Romania, cifra care plaseaza Philip Morris Romania printre cei mai mari investitori. Compania face exporturi in 52 de state de pe cinci continente. Exporturile Philip Morris au fost de 1,5 miliarde, in timp ce importurile…