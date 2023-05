Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Șaran, fondatorul companiei Bismobil Kitchen, a fugit vineri, 7 aprilie, dupa ședința instanței din Chișinau, la care magistrații admisesera cererea procurorilor de a-i inlocui suspectului arestul la domiciliul cu arestul in penitenciarul 13, relateaza portalul Publika . Șaran nu a fost prezent…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a efectuat joi o vizita in Republica Moldova, in cadrul delegatiei oficiale conduse de premierul Nicolae Ciuca, prilej cu care Tilvar a avut o intrevedere bilaterala cu omologul moldovean, Anatolie Nosatii. La discutii au fost abordate aspecte legate de intensificarea…

- Fostul deputat Vladimir Andronachi, considerat unul din complicii lui Vladimir Plahotniuc in dosarul fraudei bancare, va comparea in timpul apropiat pe banca acuzatilor alaturi de omul de afaceri Mihail Blonski. Prima sedinta de judecata a fost planificata pentru data de 4 aprilie a anului curent, dosarul…

- Judecatoria Chisinau va examina in lipsa unor inculpati dosarul ex-procurorului general adjunct, Ruslan Popov, inviuit alaturi de sotia sa, procurora Iulia Popov, de imbogatire ilicita. Dosarul respectiv a fost pornit in urma unei serii de anchete a Centrului de Investigatii Jurnalistice din Moldova…

- Procurorii DNA au trimis luni in judecata 13 lucratori vamali și 14 agenți ai poliției de frontiera din Albița, Oancea, Sculeni, Stanca-Costești, Iași și Borș, pe care ii acuza de luare de mita și trafic de influența, comise in forma simpla și continuata, potrivit unui comunicat al DNA. DNA a facut…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, urmarit international pentru executarea unei pedepse de 4 ani și 8 luni, a pierdut procesul in care a cerut anularea respingerea cererii de acordare a azilului politic. Decizia irevocabila a fost luata de Curtea Suprema de Justiție de la Chișinau, relateaza Ziarul…

- Zece seturi de caști fara fir, declarate neconform, au fost reținute pentru investigații de catre funcționarii vamali. Bunurile au fost descoperite in timpul controlului unui colet cu marfa parvenit din Hong Kong și destinat unei persoane fizice din Republica Moldova.

- Un moldovean de 39 de an, pasager al cursei Istanbul – Chișinau a fost documentat la revenirea in Republica Moldova, dupa ce in bagajul acestuia au fost descoperite marfuri in cantitați comerciale, nedeclarate organului vamal.