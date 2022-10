Stiri pe aceeasi tema

- Un fost premier al Suediei, Stefan Lofven, a fost ales președinte de catre socialiștii europeni. Partidul Socialistilor Europeni (PSE) și-a ales noul președinte in ziua de 14 octombrie 2022. Reuniunea PSE s-a desfașurat la Berlin. Stefan Lofven preia funcția de președinte de la Serghei Stanisev (Bulgaria),…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-a intalnit cu Stefan Lofven, fost premier al Suediei, ocazie cu care "a fost reafirmat sprijinul total al socialiștilor europeni pentru intrarea Romaniei in spațiul Schengen".

- Circulatia camioanelor inmatriculate in statele membre ale Uniunii Europene va fi interzisa in Rusia incepand cu zece octombrie, a anuntat sambata Moscova, o reactie la interdictia UE privind camioanelor rusesti intrata in vigoare in urma cu mai multe luni, transmite dpa. Interdictia priveste camioanele…

- ”Nu trebuie sa ne ascundem, in momentul de fata Nicolae Ciuca este omul pe care ne bazam, este principala optiune a PNL si cea mai la indemana si mai naturala, presedintele partidului, prim-ministrul, este un om pe care il apreciem. (..) Nicolae Ciuca este un om foarte riguros, pe termen lung activitatea…

- Italienii ies duminica la vot sa iși aleaga noii parlamentari și noua conducere politica a țarii, care se prefigureaza sa aiba in componența pentru prima data dupa al Doilea Razboi Mondial un partid de extrema dreapta. Giorgia Meloni ar putea deveni prima femeie prim-ministru a țarii, iar Silvio Berlusconi…