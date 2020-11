Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sase saptamani de lupte grele intre fortele armene si azere, prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a semnat un acord cu liderii Azerbaidjanului si Rusiei pentru a pune capat conflictului militar asupra regiunii Nagorno-Karabakh. Trupe rusești au intrat in enclava.Vezi și: Justitia da…

- Un tribunal german a anulat luni obligativitatea purtarii mastii pentru a limita raspandirea COVID-19 in orasul Dusseldorf, care ar urma sa adopte rapid o noua reglementare, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Decizia, in acest oras industrial din vestul tarii, survine in momentul in care Germania,…

- Oamenii de știința au gasit o specie eluziva de cameleon care a fost zarita ultima oara in Madagascar in urma cu 100 de ani, transmite The Guardian. Cercetatori din Madagascar și Germania au anunțat vineri ca au descoperit cateva specimene vii ale cameleonului lui Voeltzkow in timpul unei expediții…

- Un nou raport al unui ONG din Germania scoate la iveala lucruri socante despre carnea de pui. Specialistii vorbesc despre pericolul la cate te expui si daca doar il atingi si nu te speli bine pe maini. Carnea de pui din comert, un pericol pentru sanatate? Un ONG din Germania a analizat pui din supermarketuri…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau in cooperare cu reprezentanții IPJ Maramureș au descoperit și indisponibilizat un autoturism Volkswagen Touran, in valoare de 10.000 de lei, care figureaza ca fiind furat din Germania. In data de 7 octombrie 2020, polițiștii…

- Bayern și Dortmund se intalnesc din nou intr-o noua confruntare jucata cu trofeul pe masa! Diseara, de la 21:30, aflam SuperCampioana Germaniei! Traiește meciul pe Superbet cu pariuri speciale, Cash Out și SuperCote! Der SuperKlassiker A devenit o normalitate in Germania ca sezonul sa inceapa cu marele…

- O femeie de 63 de ani, din municipiul Braila, a sesizat disparitia fiului sau, Mustata Adrian, in varsta de 41 de ani, care, pe18.08.2020, a plecat de la domiciliu pentru a merge la munca in Germania, iar in prezent este de negasit.

- Justitia din Germania obliga Ford sa plateasca Mitec AG suma de 10 milioane de euro pentru ca au descoperit ca Ford a furat tehnologie Mitec care a fost dusa neoficial la alta firma din Mexic care aparent imediat a inceput productia acestei piese. In 2007 Ford a renuntat la serviciile…