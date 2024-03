Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Arad a fost arestat pentru trafic de droguri de risc si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, la locuinta sa fiind descoperite peste 440.000 de comprimate cu droguri si 25 de cartuse de vanatoare, detinute ilegal, informeaza duminica Directia de Investigare a Infractiunilor…

- Un cetatean ungar a fost arestat dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce comercializa o cantitate de substanta psihoactiva, in municipiul Odorheiu Secuiesc, el fiind acuzat ca a vandut in mai multe randuri substante interzise consumatorilor din oras si localitatile invecinate. Potrivit informatiilor…

- Un cetatean ungar a fost arestat dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce comercializa o cantitate de substanta psihoactiva, in municipiul Odorheiu Secuiesc, el fiind acuzat ca a vandut in mai multe randuri substante interzise consumatorilor din oras si localitatile invecinate.Oficial de la DIICOT…

- La data de 21 ianuarie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Harghita au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui cetațean strain de naționalitate maghiara. Acesta este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de efectuare…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au dispus retinerea unui barbat, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce vindea droguri in valoare de 50.000 de lei.

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore in urma a sapte perchezitii care au avut loc in judetul Bistrita-Nasaud, in doua cauze penale cu privire la savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc, punerea la dispozitie a unei locuinte pentru consumul ilicit de droguri…

- Un traficant de droguri a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant cu 70 de grame de cristal (3-CMC) in masina, informeaza, duminica, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Satu Mare.Potrivit sursei citate, barbatul…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș, au documentat activitatea infracționala a doua persoane, membri ai aceleiași familii, cercetate…