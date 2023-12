Charles McGonigal, care conducea unitatea insarcinata cu contraspionajul in cadrul Biroului FBI de la New York, inainte sa se pensioneze, in 2018, a fost arestat in ianuarie. El a pledat vinovat, in august, de tentativa de incalcarea a legii sanctiunilor si spalarii de bani in favoarea lui Oleg Deripaska. El a fost condamnat joi la 50 de luni de inchisoare si la plata unei amenzi in valoare de 40.000 de dolari, a anuntat joi intr-un comunicat Departamentul american al Justitiei. A ”COMPROMIS SECURITATEA NATIONALA” ”Charles McGonigal a tradat increderea pe care si-a pus-o in el tara sa prin folosirea…