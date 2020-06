Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a anuntat, vineri, ca un tribunal din Barcelona i-a dat dreptate in procesul legat de valoarea bonusului de la ultima prelungire a contractului lui Neymar, potrivit news.ro.Tribunalul a respins solicitarea lui Neymar de a primi 43,6 milioane de euro si a acceptat in mare parte…

- A total of 2,395 people are placed under institutional quarantine in Romania, and another 95,847 are in isolation at home, under medical monitoring, the Strategic Communication Group (GCS) informs on Friday.As many as 484,782 coronavirus tests have been processed nationwide to this date.…

- Anthony Fauci a spus ca sute de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus ar putea fi gata de a fi administrate la inceputul anului 2021, relateaza Business Insider. Directorul Institutului Național deBoli Infecțioase și Alergii din SUA a explicat ca activitațilede obținere a unui vaccin sunt in grafic,…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a semnat facturi de peste 140 de milioane de lei pentru decontarea lucrarilor realizate prin Programul National de...

- Primaria Craiova continua sa fie printre primele administrații locale din țara la depunerea de proiecte europene. Primaria supune, maine, votului Consiliului Local, intr-o ședința extraordinara, aprobarea finanțarii din fonduri europene a trei proiecte pentru spitalele din subordinea Primariei. Este…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa POCA 2014 2020, sprijina in continuare autoritatile publice locale prin finantarea de proiecte importante pentru comunitate.Ministrul lucrarilor publice,…

- O femeie care a avut o aventura de lunga durata cu un bogat om de afaceri rus a castigat in justitie un apartament de lux din Londra, in valoare de 10 milioane de lire sterline, informeaza miercuri Press Association. Omul de afaceri, care are trei copii cu femeia, a vrut sa vanda apartamentul si i-a…

- Compania de diagnosticare moleculara Cepheid a obtinut sambata acordul de urgenta al Administratiei pentru Medicamente si Alimente din Statele Unite pentru utilizarea unui test rapid pentru detectarea noului coronavirus (Covid-19), potrivit site-ului People, transmite news.ro.Testul, numit…