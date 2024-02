Stiri pe aceeasi tema

- PRESSALERT.ro va dezvalui, maine, ultimul ”tun” pregatit de administrația userista condusa de Dominic Fritz. Veți afla toate detaliile despre cum se vrea sa se dea cu dedicație peste 2,5 milioane de euro dintr-un singur foc catre o companie abonata la bani publici in ultimii ani și pana unde s-a ajuns…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca fostul premier Florin Cițu a lansat o intoxicare in spațiul public, in momentul in care a spus ca PSD a semnat pentru achiziția celor 40 de milioane de doze de vaccin.Citește și: Florin Cițu, acuzații grave in 'Dosarul vaccinurilor': Ciolacu și Rafila…

- In ciuda criticilor legate de asa-zisa taxa de sharing si, uneori, de calitatea continutului original, Netflix continua sa-si creasca atat numarul de abonati, cat si veniturile. In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA a virat suma de 650.089.061,85 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 608 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala PNDL . Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Fostul sfatuitor al lui Dominic Fritz a scos din joben un site dedicat realizarilor administrației USR din Timișoara, pe care iși face reclama inutila o firma care incaseaza milioane de euro de la primarie. Daca angajarea sa in funcția de consilier personal al lui Dominic Fritz...

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 305.565.791,07 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 220 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizeaza…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA a virat suma de 73.173.534,95 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 70 de obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala PNDL . Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…