Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Moruțan (22 de ani), mijlocaș ofensiv la FCSB, a atras interesul unui club din Spania. Impresarul lui Moruțan, Florin Vulturar, susține ca a fost sunat de un oficial al unui club din Spania, fotbalistul fiind subiectul discuției. Totuși, Vulturar admite ca nu exista o oferta concreta pentru…

- In prezent, gradul de ocupare al hotelului este de 30%, iar 30% din turisti sunt romani. ”Speram ca anul acesta sa fie mai bun, dar vom vedea. Anul trecut, a fost o scadere mare a pietei si a numarului de turisti cu circa 50%, dar spera sa fie mai bine, in special pentru piata romaneasca si bulgara,…

- Belgianul de 49 de ani, patronul companiei Agro Remijsen, in prezent in faliment, a comercializat un produs pentru tratarea gainilor, prezentat in mod eronat ca fiind 100% natural si care continea de fapt acel insecticid interzis. Unul dintre asociatii lui si un alt director de companie au primit o…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau cu privire la savarsirea infractiunii de conflict de interese de catre Adrian Sorin Mihail, fost director general al Regiei Autonome de Transport Bucuresti - RATB (actuala Societate de Transport Bucuresti - STB).…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau in legatura cu fostul director al Regiei Autonome de Transport Bucuresti, Adrian Sorin Mihail, pe care il acuza de conflict de interese. ”Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Uzina Dacia a produs modelul Duster cu numarul 2.000.000. Azi, 13 mai 2021, de pe linia de montaj a Uzinei Vehicule Dacia a ieșit automobilul Duster cu numarul 2.000.000*. Este vorba de un exemplar din seria limitata Duster Avantaj ECO-G 100 (motorizare cu alimentare mixta benzina/GPL) de culoare Orange…

- Pe 4 martie Marius Șumudica primea un cadou amar de la Rizespor. Oficialii echipei decideau demiterea sa dupa rezultatele slabe din campionat. Deși a trecut o luna de la demitere, Șumudica a primit deja oferte, dar din Arabia Saudita. Antrenorul roman iși dorește sa antreneze dar și-ar dori sa ramana…

- BICO Industries, un producator de plasa și fibra de sticla din Piatra Neamț, este lider de piața in Centrul și Estul Europei și in urmatorii ani are șanse mari sa intre in top la nivelul intregului continent, demontand astfel mitul potrivit caruia companiile industriale din Romania nu pot performa…