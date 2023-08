Un fost deputat și prefect de Neamț a murit subit în timp ce tăia lemne Vlad Marcoci a murit in timp ce taia lemne la pensiunea pe care o administra pe malul lacului de acumulare Izvorul Muntelui, aproape de Bicaz. Dupa o perioada in care s-a aflat in prim-planul vieti politice din tara si judetul Neamt, dar in care in care era inca prezent, cochetand cu diverse formatiuni, Vlad Marcoci se ocupa de un resort cunoscut si apreciat, Pensiunea Panaghia, care este situata la cateva sute de metri de barajului de la Bicaz, pe partea stanga a DN15. Astazi, 10 august 2023, pe la ora 15.00, fostul deputat, care avea 55 de ani, taia lemne. Dupa cum a declarat Dorice Albu, managerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

