- Distrugerea crucișatorului „Moskva”, nava amiral a marinei ruse, poate sa nu fie ultima pierdere grea pentru Rusia. Forțele armate ale Ucrainei, daca vor avea posibilitatea, vor lovi podul din Crimeea, construit de ruși dupa anexarea Peninsulei. Aceasta declarație a fost facuta de secretarul Consiliului…

- Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare aeriana si antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare de inalta calitate, in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anuntat, vineri, premierul britanic Boris Johnson, conform CNN.…

- Ceea ce mi-a lasat un gust amar a fost nu atat interviul ca atare (in definitiv, n-aveam alte asteptari de la Dughin), cat comentariile de pe site ale cititorilor. Si acolo si, vai, in multe alte locuri am vazut cata lume e obnubilata de propaganda Kremlinului, cat credit au diatribele antiamericane…

- Președintele american Joe Biden nu are planuri sa mearga in Ucraina in saptamana urmatoare, cand va fi in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, a anunțat duminica secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, citat de CNN. Precizarile Casei Alben vin in contextul in care sambata fostul președinte…

- Ministrul de Externe Britanic, Elizabeth Truss, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca Marea Britanie este „foarte ingrijorata” de o potențiala utilizare a armelor chimice de catre Rusia, in Ucraina, noteaza The Guardian. Oficialul a catalogat un astfel de gest al Moscovei, drept „o greșeala grava”.…

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…

- Fostul presedinte si europarlamentarul Traian Basescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca este o rusine fara margini faptul ca Occidentul refuza sa scoata Rusia din sistemul SWIFT care ar opri aproape instantaneu fluxurile de bani, in timp ce ucrainenii sunt zdrobiti sub senilele tancurilor rusesti.…

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…