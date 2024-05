Stiri pe aceeasi tema

- Evoluție extraordinara pentru naționala Romaniei in amicalul contra Țarilor de Jos. La Wijchen, in fața unei sali arhipline, Romania a cedat 2-3. Fetele noastre au jucat insa extrem de curajos și au avut o șansa enorma sa invinga. Dupa un prim set controlat de gazde, caștigat cu 25-20, Romania și-a…

- Protestul declanșat de angajații fabricii Vibracoustic din Dej marți dimineața s-a incheiat miercuri seara, in urma negocierilor dintre reprezentanții muncitorilor și conducerea societații. Angajații au declanșat greva marți dimineața dupa ce au aflat ca majorarea salariala de 10% pe care au cerut-o…

- In cadrul unei colaborari fructuoase intre Liceul cu Program Sportiv “Nadia Comaneci” Onești, Primaria Municipiului Onești și Biblioteca Municipala, sub indrumarea directorului Bibliotecii, dl Tenie Ionuț, a avut loc un eveniment de excepție in a doua zi de ,,Școala Altfel”. La Cinema Capitol din Onești,…

- Crosspoint Real Estate a asistat in exclusivitate NEPI Rockcastle in procesul de vanzare NEPI Residential, divizia rezidențiala a celui mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de centre comerciale din Europa Centrala și de Est, NEPI Rockcastle, anunța finalizarea cu succes a Vulcan Residence,…

- ■ Psiholog Dr. Ana Aurelia Hutanu ■ Evaluarea naționala și examenul de bacalaureat care ii așteapta pe elevii din ultimul an de gimnaziu, respectiv liceu se apropie cu pași repezi iar emoțiile sunt tot mai mari. Iata, foarte pe scurt, cateva modalitați prin care adolescenții pot face fața cu succes…

- Echipa de baschet a reușit sa obțina o victorie cruciala in primul meci al play-off-ului Ligii Naționale de Baschet feminin, invingand CS Universitatea Cluj. Elevele lui Catalin Tanase s-au impus cu un scor concludent, demonstrandu-și astfel determinarea și calitațile.CSM Targoviște a dominat partida,…

- Dupa o misiune de succes a oamenilor de afaceri timișeni care a avut loc in Emiratele Arabe Unite in urma cu doi ani, la Expo Dubai, o noua delegație alcatuita din reprezentanți a zece companii din Timișoara, București și Craiova din diferite domenii de activitate – construcții, energie regenerabila,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului Vrancea se bucura de un parteneriat fructuos pe anul 2023 cu Asociația Lindenfeld, prin programul educațional Ajungem MARI, care are ca scop sprijinirea pe termen lung a copiilor și tinerilor instituționalizați sau din medii defavorizate.…