Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a II-a din play-out-ul Ligii a III-a de fotbal a programat un nou „episod” din „Derby de Salaj”, al saptelea de cand cele doua echipe evolueaza in Liga a III-a si al treilea din actualul sezon. La general, Sportul Simleu are avantaj, cu patru victorii, fata de doua ale Zalaului, iar in actualul…

- Cu doua obiective total diferite la inceput de sezon (SCM Zalau avand ca obiectiv calificarea in play-off, iar Sportul Șimleu, menținerea in Liga a III-a), ambele reprezentante ale Salajului evolueaza astazi in play-out. SCM Zalau a primit vizita ultimei clasate, Luceafarul Oradea, pe terenul careia…

- Autoritațile locale au estimat la peste 500.000 de lei cheltuielile generate an de an de Stadionul Municipal din Targu Jiu. Sunt banii platiți pentru intreținerea arenei sportive. Aici intra și costurile cu utilitațile, inclusiv incalzirea. Stadionul Municipal nu poate fi lasat fara agent termic, cel…

- In varsta de 47 de ani, Florin Fabian a activat ca tehnician la Victoria Carei, Olimpia Satu Mare, FC Baia Mare, Arieșul Turda și Fotbal Club Comuna Recea inainte sa vina la Ripensia pe 23 octombrie. Aici a stat doar 9 meciuri, a dus echipa in play-out pe o poziție liniștita, dar nu a mai ... The post…

- Ramasa fara cațiva jucatori importanți in pauza de iarna, Sportul Șimleu a fost doar un fel de “sparring partner” pe terenul liderului, CA Oradea, in primul meci oficial din 2022. Oradenii au deschis rapid scorul in partida de sambata, in minutul 6, prin Sergiu Jurj, fostul atacant al Zalaului și tot…

- Rapid și Dinamo au remizat, scor 1-1, in derby-ul bucureștean al rundei cu numarul 28 din Liga 1. Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, crede ca Bogdan Andone (47 de ani) ar putea fi o soluție pentru banca giuleștenilor, daca Mihai Iosif (47 de ani) va fi indepartat. Fanii i-au cerut…

- Bogdan Andone (47 de ani), ultima data antrenor la FC Voluntari, saluta numirea lui Edi Iordanescu (43) pe postul de selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei. In direct la GSP Live, Andone a laudat modul de munca al lui Iordanescu. Fostul „principal” de la Voluntari, Astra și FCSB considera ca…