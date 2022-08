Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii a declarat marti ca nu exista "niciun indiciu" ca o nava de razboi ucraineana si un stoc de rachete antinava s-ar fi aflat sambata in docul din portul Odesa, unde Rusia a declarat anterior ca a distrus astfel de tinte "militare" cu rachete de inalta precizie, relateaza…

- Creșterea prețurilor la benzina și la alimente a dus luna trecuta inflația britanica la cea mai mare rata din ultimii 40 de ani, potrivit cifrelor oficiale care au sporit șansele unei creșteri de jumatate de punct procentual a ratei dobanzii Bancii Angliei luna viitoare, scrie Reuters, potrivit mediafax.…

- Statele Unite si alte peste 40 de natiuni au stabilit, joi, sa isi coordoneze investigatiile referitoare la presupusele crime de razboi din Ucraina, in contextul in care Kievul a denuntat noi atacuri asupra civililor, informeaza agentia Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Ministerul de Externe rus a criticat joi SUA si Marea Britanie pentru ajutorul acordat Ucrainei in instruirea fortelor armate ale acesteia, calificand acest sprijin drept parte a 'razboiului hibrid' dus de tarile NATO impotriva Rusiei, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Un lungmetraj despre regretata cantareata britanica Amy Winehouse este in lucru, in regia lui Sam Taylor-Johnson ("Fifty Shades of Grey"), a anuntat compania de productie si distributie Studiocanal, informeaza marti Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un automobil Aston Martin DB5, model condus de personajul de film James Bond in interpretarea lui Sean Connery, ar putea fi vandut la licitatie pentru aproape 2 milioane de dolari, relateaza CNBC și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un nou site web care a publicat e-mailuri provenite de la mai multi sustinatori de frunte ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana este legat de hackeri rusi, potrivit unui oficial de securitate cibernetica al Google si fostul sef al informatiilor externe din Marea Britanie, transmite Reuters.…