- Prima ediție a festivalului Les Films de Cannes a Braila are loc intre 15 și 17 noiembrie, la Cinema Cinefeel, cu peliculele vazute și premiate in competiția oficiala a Festivalului de la Cannes 2019, potrivit unui comunicat, scrie Mediafax.Festivalul debuteaza cu filmul care a caștigat marele…

- Proiectii speciale de filme romanesti si filme prezentate si premiate in Competitia Oficiala a Festivalului de la Cannes – Premiul pentru regie, Premiul pentru scenariu, Premiul pentru interpretare feminina au loc la Slobozia pana pe 8 noiembrie.

- Declarat caștigator in cadrul Festivalului ”Les Films de Cannes”, prin votul publicului, in secțiunea Avanpremierele Toamnei, filmul ”Maria, Regina Romaniei” ajunge, din 8 noiembrie, in cinematografele din toata țara.

- Incidentul s-a produs luni seara in Taunggyi, in statul Shan (nord-est), in timpul Festivalului luminilor Tazaungdaing, care marcheaza sfarsitul sezonului ploios. In mod obisnuit, mai multe persoane sunt ranite in timpul acestui festival ancorat in traditia budista, care atrage anual zeci de mii…

- Filmul ce evoca personalitatea Reginei Maria a Romaniei a primit duminica premiul publicului in cadrul celei de-a X editii a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, potrivit basilica.ro.Gala de decernare a premiilor a avut loc la Cinema Pro din Capitala. Citește și: Averea pe care…

- Un punct de intersecție al inovației și al libertații creative, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF provoaca publicul, la cea de-a noua ediție, la un exercițiu complex de empatie și ințelegere. Provocatoare și intens dezbatute de juriile marilor festivaluri de film din intreaga…

- Cea de-a 10-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest a ajuns la jumatate. Regizorul Cristian Mungiu, initiatorul festivalului, vorbeste, de la ora 14.00, la Adevarul Live, despre evenimentele care nu trebuie ratate in aceste zile.

- Realmente, nu cred ca exista prea multe metropole in lume care sa aiba un program cultural și social mai activ ca al Bucureștiului. Cine e pasionat de filme, spectacole, evenimente, arta, lansari de carți și spune ca se plictisește in București este ori rau intenționat, ori preocuparile lui au loc intr-o…