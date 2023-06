Stiri pe aceeasi tema

- Leo Blanco, 26 de ani, din Buenos Aires, Argentina, a cheltuit peste 42.000 de dolari pe mai multe operații estetice pentru a arata cat mai asemanator cu Michael Jackson (n. 1958 - d. 2009), idolul sau, relateaza Daily Star.„Dupa ce incepi cu operațiile, nu te poți mulțumi doar cu una sau doua; mereu…

- Un cuplu britanic surprins total de Romania: Nimeni nu a incercat sa ne fure din buzunare. Ma simt rușinat! Bucureștiul e mai sigur ca Londra!Dupa ce, printr-o intamplare, au ajuns in Romania, un vlogger britanic și soția sa au ramas placut impresionați de ce au gasit aici și au concluzionat ca presa…

- A fost greu de privit partida de la Mioveni, o partida de care se legau speranțele aradenilor ca UTA poate intra in barajul de promovare/retrogradare... The post Greu de privit, greu de suportat, dar ușor de acceptat rezultatul final… UTA e cu un picior și jumatate la baraj appeared first on Special…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului, a analizat prestația dezastruoasa a bucureștenilor din meciul cu Farul, pierdut de trupa din Giulești cu scorul de 2-7. Tehnicianul vișiniilor a spus ca a fost o seara de coșmar pentru Rapid și ca rezultatul „spune totul”. Adrian Mutu, debusolat dupa…

- Fiind figura publica numarul unu, cu cea mai mare expunere și cea mai fotogenica rata din Rusia , cuvintele și faptele lui Putin, fiecare mișcare, fiecare incruntare și zambet afecteaza inimile a sute de milioane de oameni. Internauții cu ochi ageri au descoperit un punct suspect major in infațișarea…

- Lenna Horvarth are de gand sa bata recordul la operații estetice. La ce intervenții a apelat femeia cu ochi de diamant pana acum, dar și ce schimbari mai vrea sa iși faca. Blodina a reușit sa slabeasca 52 de kilograme. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Karmen Simionescu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul de la noi. Și nu ne miram de ce este așa. Fiica lui Adrian minune este foarte activa pe rețelele sociale, acolo unde iși ține fanii la curent cu fiecare activitate pe care o desfașoara in viața privata. Așa a facut și de aceasta…

- Folosirea unor sosii, cand vorbim de șefii de stat, este o practica deja cunoscuta, dar oficial nimeni nu o recunoaște. Așa ca nu ar trebui sa surprinda pe nimeni declarațiile unui fost ofițer KGB care declara recent ca Vladimir Putin ar apela la sosii pentru aparitiile in public. Ceea ce poate fi surprinzator…