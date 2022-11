Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne austriac a anunțat vineri ca este impotriva primirii Romaniei, Bulgariei si Croatiei in Spațiul Schengen. Intr-un interviu pentru un ziar austriac, el a declarat ca „nu este momentul sa votam asupra extinderii acum”, aratand ca Austria s-a confruntat in acest an cu un val imens…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a anuntat ca a fost prezentat, marti in cadrul Grupului de lucru privind Schengen, draftul rezolutiei privind aderarea tarii noastre la zona de libera circulatia, iar documentul arata si admite faptul ca Romania indeplineste toate criteriile specifice Schengen de foarte…

- Desi Romania a sustinut fara rezerve aderarea Suediei la NATO, doua mari partide din Regatul suedez se opun includerii Romaniei in Schengen, potrivit presei suedeze. Astfel, Olanda, aflata in cautare de aliati pentru blocarea procesului, ar putea gasi sprjin in acest demers. Guvernul minoritar suedez…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, la 26 octombrie (n.n. – astazi), la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria, iar Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru…

- Delegatiile USR si REPER din Parlamentul European au trimis sambata doua scrisori comune catre premierul Olandei, Mark Rutte, si Camera Reprezentantilor din parlamentul olandez prin care cer o intalnire cu seful guvernului si o discutie cu comisia de afaceri europene pe subiectul accesului Romaniei…

- Dacian Cioloș, europarlamentarul considerat drept „mana dreapta a lui Emmanuel Macron”, a cerut romanilor sa nu se revolte dupa ce țara noastra a fost umilita de Olanda, in privința aderarii la Spațiul Schengen. Europarlamentarul Dacian Cioloș a postat un nou mesaj controversat pentru foarte mulți…

- Olanda nu ar avea nici un motiv și argument concret ca sa impiedice intrarea Romaniei la spațiul Schengen , este de parere europarlamentarul Dacian Cioloș. Totodata, Cioloș considera ca boicotarea companiilor olandeze din Romania ar putea sa se intoarca, la un moment dat impotriva noastra. „Singurul…

- Premierul Rutte va calatori in Romania miercuri, 12 octombrie 2022, pentru a vizita personalul militar olandez care participa la forta NATO si pentru a se intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Nicolae Ciuca. Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis are programata, de la…