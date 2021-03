Am preluat informatia (relativ eronata) ca ultima mentiune a carpilor ar fi fost la Zosimos in 381. Informatia este relativ eronata, caci in Cronica lui Eusebius din Caesarea (tradusa in latina de Hyeronimos) apare informatia pentru anul 295 e.n. neamurile carpilor si bastarnilor au fost stramutate pe pamantul roman. Mentiunea pare legata de autorul Anonim IV.8.-V.2. din Panegiricii latini care mentioneaza luptele dintre anii 295-297 ale Imparatului Galerius impotriva carpilor ("... sa se multumeasca cu mentiunea gloriei sale si dezastrul foarte de curand al carpilor" FHDrII, pag. 83). Am mai…