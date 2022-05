Stiri pe aceeasi tema

- Un egal cat o vitctorie! Banat Girls Resița – Fotbal Feminin Baia Mare 3-3 (2-2) Sambata, 30 aprilie, au fost programate 7 din cele 8 meciurile ale etapei 6 din play-off-ul / play-out-ul Ligii 1 Feminin. TOP 5 REPERE ALE ETAPEI 6 DIN LIGA 1 FEMININ: Derby-ul sezonului s-a incheiat nedecis, scor 1-1!…

- Trupa universitarilor albaiulieni a invins, in deplasarea de la Galtiu, scor 1-0 (0-0), pe Viitorul Santimbru, intr-o partida care a contat pentru etapa a XXIV-a a Ligii a IV-a de fotbal a județului Alba. Unicul gol al meciului a fost reușit de Flaviu Baghiu in minutul 68, echipa albaiuliana mai avand…

- Formatia CFR Cluj a fost invinsa, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa FCSB, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1. Clujenii au jucat in inferioritate numerica mai mult de o repriza. In clasament, intre cele doua echipe mai sunt acum doar doua puncte.…

- CSA Steaua și Petrolul se intalnesc astazi, de la ora 14:30, in derby-ul etapei a doua din play-off-ul ligii secunde. Partida din Ghencea e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Look Sport. GSP.ro te ține la curent cu marcatorii și principalele evenimente din Liga 2! Vezi AICI…

- Helmut Duckadam (63 de ani) a dat un verdict clar inaintea derby-ului etapei #3 din play-off-ul Ligii 1, partida care le aduce fața in fața pe FCSB și CSU Craiova, ocupantele locurilor 2, respectiv 3. FCSB - CSU Craiova se joaca duminica, 3 aprilie, incepand cu ora 19:00. Partida va putea fi urmarita…

- Farul a invins-o pe FCSB, cu 2-0, intr-un meci disputat duminica seara, pe Arena Naționala, in etapa a 28-a a Ligii 1. Gheorghe Hagi s-a aratat mulțumit de victoria echipei sale , Farul fiind aproape de accederea in play-off-ul Ligii 1. “E o victorie muncita. Tactic am stat bine, am stiut sa ne aparam.…

- Flavius Stoican, antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre victoria categorica reușita de echipa sa in fața lui Gaz Metan, scor 4-0. Tehnicianul considera ca cele patru puncte reușite de „caini” din meciurile cu UTA și Gaz Metan reprezinta un nou inceput pentru Dinamo, insa așteapta mai multe realizari…

- In legatura cu meciul de fotbal dintre echipele Dinamo București și FCSB, Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București face urmatoarele precizari:In urma incalcarilor cadrului legal in vigoare, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 10.075 lei, dupa cum urmeaza:-…