Un economist dă ALARMA: “Cât să mai strigăm, cât să mai spunem?” Statul a crescut ajutoarele sociale cu 14% anul acesta și cu 12% anul trecut, iar astea nu sunt masuri pentru incurajarea detensionarii pieței muncii, susține Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). “Nu vad soluții concrete pentru detensionarea pieței muncii. Deși mediul de afaceri a semnalat acum 3-5 ani, deși a subliniat acum 2 ani, deși striga cu disperare astazi, și trage semnale de alarma ca peste 3 ani – 5 ani vom vedea ce inseamna tensionarea forței de munca, nu vad masuri consistente, coerente, vizionare din partea statului roman care sa ajute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

