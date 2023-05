Un echipaj de zbor româno-polonez, interceptat de un avion rusesc deasupra Mării Negre Un avion polonez la bordul caruia se aflau și polițiști de frontiera romani, ce efectua o misiune de rutina sub egida Frontex deasupra Marii Negre, a fost interceptat, vineri, de un avion rusesc de vanatoare de tip Suhoi Su-35. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Apararii Naționale (MApN) din Romania, incidentul a avut loc in jurul orei 13.20, la 60 de kilometri de spațiul aerian al Romaniei. Aeronava care a fost interceptata, de tip L410 TURBOLET, este in dotarea Poliției de frontiera poloneze. „Manevrele agresive și periculoase executate in mod repetat de aeronava de lupta a Federației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare rus Suhoi Su-35 a interceptat vineri o aeronava poloneza aflata in misiune pentru Frontex deasupra Marii Negre, ceea ce a provocat „o pierdere a controlului” temporara a aparatului de catre piloti, potrivit unui comunicat publicat duminica la Varsovia, transmite AFP.Sambata, Ministerul…

- O aeronava poloneza de tip L410 Turbolet aflata deasupra Marii Negre, in spatiul aerian international, in misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex, a fost interceptata de un avion de vanatoare rusesc Su-35, care a efectuat manevre „agresive si periculoase” in apropierea sa, informeaza Ministerul…

- O aeronava poloneza de tip L410 Turbolet aflata deasupra Marii Negre, in spatiul aerian international, in misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex, a fost interceptata de un avion de vanatoare rusesc Su-35, care a efectuat manevre „agresive si periculoase” in apropierea sa, informeaza Ministerul…

- Un avion polonez a fost șicanat de unul rusesc deasupra Marii Negre, potrivit Ministerului Apararii Naționale . O aeronava de tip L410 TURBOLET din dotarea Poliției de frontiera poloneze, care executa, in cooperare cu Poliția de frontiera romana, misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex deasupra…

- O aeronava de tip L410 TURBOLET a Poliției de frontiera poloneze a fost interceptata la 60 de kilometri est de spațiul aerian al Romaniei de un avion rusesc de vanatoare tip Suhoi Su-35. Incidentul s-a petrecut vineri, 5 mai, in jurul orei 13.20, iar Ministerul Apararii Naționale l-a comunicat sambata…

- Autoritațile bulgare au decis sa interzica temporar importurile de cereale din Ucraina, cu excepția celor aflate in tranzit, a anunțat miercuri Radio Bulgaria, citat de Reuters.„In cursul anului trecut, o cantitate semnificativa de alimente a ramas in țara și a perturbat lanțurile alimentare. Suntem…

- O mare parte din importurile de motorina ale Ucrainei provin din Romania, care a devenit, in martie, cel mai mare furnizor, depasind Polonia in topul statelor de unde Kiev-ul importa combustibilul diesel necesar pentru acoperirea consumului curent, dar și al armatei. In același timp, Ucraina a importat…

- Autoritațile au emis mandat european de arestare pentru liderul PSD Neamț, Ionel Arsene . Președintele CJ Neamț urmeaza sa fie dat și in urmarire internaționala. Politia Romana a confirmat, vineri, ca Ionel Arsene a plecat din Romania, destinatia probabila fiind Italia. Totuși, nu este exclus ca baronul…