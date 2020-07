Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment lansat de fostul comisar european Corina Crețu, dupa ce Romania a obținut 80 de miliarde de la UE. Europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, spune ca banii obtinuti de Romania de la Bruxelles reprezinta o „alocare buna”, dar nu ne va ajuta acest succes daca rata de absorbtie…

- Nimeni nu scapa de internarea forțata dupa intrarea in vigoare a Legii Carantinarii. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat marti ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptati si in anchetele epidemiologice care vor fi desfasurate, conform…

- ”In ceea ce priveste pandemia si situatia prin care trecem azi, operatorii ne-au si informat asupra masurilor si nicio masura nu se ia fara sa insemne traducere in bani. Ca atare, este de asteptat un impact asupra tarifelor din anii viitori, nu din acest an. Se va intampla. Conform regulilor, companiile…

- Efectul pandemiei se va vedea in anii viitori si in facturile de energie electrica, dar impactul in pretul final catre populatie nu e mare, insa nota de plata o vom plati in viitor, a declarat marti Maria Manicuta, director Tarife Retea in cadrul Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei.

- ”In ceea ce priveste pandemia si situatia prin care trecem azi, operatorii ne-au si informat asupra masurilor si nicio masura nu se ia fara sa insemne traducere in bani. Ca atare, este de asteptat un impact asupra tarifelor din anii viitori, nu din acest an. Se va intampla. Conform regulilor, companiile…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca va instrui personal prefecții și șefii de DSP-uri privind aplicarea Legii carantinarii."Vom introduce masura carantinarii zonale. Va trebui sa pregatim actele normative. Astazi am decis sa particip la ora 11 la reuniunea colegiului Ministerului Sanatații la…

- Catalin Zamfir, director Institutul de Cercetare a Calitații Vieții, susține ca pe data de 29 aprilie a fost atins varful pandemiei de COVID-19 in Romania.„Vrem sa va dam o veste buna. Noi demult am depașit punctul de varf al imbolnavirii. Dupa calculele existente, in 29 aprilie s-a atins…