- Agenția Americana a Medicamentului a aprobat tratamentul in cazul infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 cu un concentrat de anticorpi intitulat – Regeneron. Medicament, ce poate fi folosi in formele ușoare și medii ale bolii. Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a participat la studiul clinic internațional…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat ca au fost semnate contractele de finantare din fonduri europene pentru construirea a trei spitale regionale - Iasi, Cluj si Craiova.

- Milioane de pensionari traiesc in saracie, iar un deținut vrea sa dea Statul in judecata pentru ca primește prea puțina carne la masa. Un barbat inchis in Penitenciarul de Maxima Siguranta din Iasi este foarte nemulțumit de mancarea pe care o primește, respectiv ca primește prea puțina carne. Un deținut…

- Constantin Calin, de 36 de ani, un detinut inchis la Iasi, a fost sanctionat recent dupa ce a facut tambalau in inchisoare din cauza meniului alimentar pe care il primeste. Individul a formulat o contestatie impotriva deciziei de a fi sanctionat, la proces sustinand ca a fost nedreptatit. Scandalul…

- Dupa ce Guvernul a decis interzicerea pelerinajelor, forțele de ordine din Iași au permis, joi, credincioșilor care nu aveau buletin cu domiciliu in județ, sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Parascheva. Intrebat cine a dat ordin sa se incalce decizia autoritaților centrale, șeful DSU Raed Arafat,…

- Guvernul a aprobat ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale de la Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu. "A fost adoptat proiectul de ordonanta de urgenta pentru sustinerea activitatii unor aeroporturi regionale in contextul economic generat de pandemia de COVID-19. Anterior,…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur și primarul din Liteni, sunt convinși ca viitoarea autostrada A 7 Siret – Suceava – București va contribui la dezvoltarea acestei zone a județului. Cei doi a inspectat lucrarile la drumul județean Suceava – Liteni – Dolhasca – limita cu județul Iași, care…