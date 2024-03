Stiri pe aceeasi tema

- AICitizens, echipa de robotica a Colegiului Național „Al. I. Cuza” a ajuns acasa in timpul nopții trecute acasa, dupa victoria obținuta ieri la Iași, la campionatul național de robotica FIRST Tech Challenge. Performanța este extraordinara – echipa cuzista AICitizens va merge la mijlocul lunii aprilie…

- O veste excepționala ne-a adus astazi echipa de robotica AICitizens a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani: formidabilii elevi cuziști au caștigat finala concursului de robotica FIRST Tech Challenge Romania, organizat in acest weekend la Iași, și vor reprezenta țara noastra la competiția care…

- Echipa de robotica AICitizens a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani a caștigat finala concursului de robotica FIRST Tech Challenge Romania, organizat in acest weekend la Iași, și va reprezenta țara noastra la la competiția care va avea loc in luna aprilie in Houston, SUA. Anunțul a fost facut…

- La sfarșitul acestei saptamani, vineri și sambata, va avea loc etapa naționala a celui mai important concurs de robotica. Este vorba despre, First Tech Challenge Romania. Echipa „B.P. HASDEU”, coordonata de profesorul Nicolae Olaroiu, intra in competiția finala dupa o calificare obținuta la faza regionala…

- Echipa de robotica „AICitizens” a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani a caștigat locul I la competiția First Tech Challenge Romania, competiția regionala de la Iași, și locul doi la premiul Inspire Award prin care se califica la faza naționala. Elevii focșaneni s-au clasat pe primul loc alaturi…

- „AI Citizens”, echipa de robotica a Colegiului Național „Al.I.Cuza” Focșani, coordonata de profesorul Tiberiu Dima, a caștigat astazi concursul regional de robotica desfașurat la Iași. Alaturi de „AI Citizens” caștigatori au fost și echipele „The Eagles” din Roman și de „RoSophia” din Galați, potrivit…

- Un nou rezultat notabil a obținut echipa de robotica „CNapSys” a Colegiului Național „Silvania” din Zalau. Tinerii programatori s-au clasat pe locul trei la o competiție desfașurata recent și au urcat pe locul III la nivel regional. Acest rezultat a propulsat echipa in semifinalele concursului național…