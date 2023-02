Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in desfașurare in cazul tanarului din Aiud gasit decedat intr-un canal de scurgere de pe un camp din Ciumbrud Polițiștii din Alba au transmis ca o ancheta este in plina desfașurare pentru a stabili cum s-a produs moartea unui tanar din Aiud, in varsta de 30 de ani care a fost gasit decedat,…

- Un tanar din Blaj, atacat pe strada pentru 200 de lei și un pachet de țigari. Atacatorul a fost reținut de polițiști Un tanar de 20 de ani din Blaj a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru talharie, dupa ce ar fi atacat un alt tanar, pe o strada din oraș. In urma atacului acesta i-a sustras…

- O femeie din Alba s-a imbatat și și-a batut iubitul, dupa o discuție mai aprinsa. Cum s-a terminat totul O femeie din Alba s-a imbatat și și-a batut concubinul, dupa o discuție mai aprinsa. Cazul s-a petrecut la Campeni, in seara de 30 ianuarie, iar barbatul a raportat la poliție agresiunea, o zi mai…

- Un nou pod peste raul Rat, in localitatea Lopadea Noua. Vechiul pod, realizat de catre localnici, va fi demolat Primaria Lopadea Noua vrea sa construiasca un nou pod peste raul Rat, intre stazile Kiskut și Alszegd din localitate. Vechiul pod, realizat artizanal de catre localnici, va fi demolat. Investiția…

- Un barbat a mers sa se intalneasca cu o tanara intr-un parc din Aiud, dar a ramas fara telefon și 4000 de lei. Ce s-a intamplat O femeie de 22 de ani din Unirea și un barbat din Cluj au fost reținuți de polițiști dupa ce i-au luat banii și un telefon mobil unui alt barbat, intr-un parc din Aiud. Cazul…

- Un barbat din Teiuș, inșelat o de persoana din Aiud. Ce trebuia sa primeasca din Austria pentru suma de 1400 de euro Un barbat din Aiud a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a inșelat o persoana din Teiuș. Mai exact i-a promit acestuia ca ii va aduce o platforma auto, pentru 1400 de euro, dar nu s-a…

- Un deținut al Penitenciarului Aiud a fost condamnat dupa ce a distrus ușa metalica de la curtea de plimbare. Ce pedeapsa a primit Un deținut al Penitenciarului Aiud a fost condamnat recent pentru distrugere, dupa ce a lovit cu pumnii și picioarele ușa metala de la curtea de plimbare, din interiorul…

- Cum a ramas un fost deținut al Penitenciarului Aiud fara televizor in camera. Pentru ce a fost trimis in judecata Un fost deținut al Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud, actualmente deținut in Penitenciarul din Bistrița, a fost trimis in judecata pentru distrugere. In urma cu mai bine de doi ani,…