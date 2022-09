Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Gorj Radu Miruta acuza, vineri, o tentativa de musamalizare a unui accident de munca la CE Oltenia, potrivit News.ro. Locomotiva unui tren cu 16 vagoane, pline cu carbune, a ramas fara frane, iar mai multe vagoane au deraiat, dar nimeni nu ar avea voie sa vorbeasca despre subiect,…

- Un tren compus din 16 vagoane incarcate cu lignit de la Complexul Energetic Oltenia a fost implicat vineri intr-un incident feroviar la Motru. Potrivit ITM Gorj, din Depozitul de carbune al Carierei Roșiuța a plecat un convoi format din 16 vagoane cu carbune catre stația CFU Motru, pentru formarea unei…

- Dominic Fritz a aratat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca sunt luate ”masuri de pionierat” pentru achizitia de carbune pentru iarna viitoare, avand in vedere situatia disperata de pe piata de gaz. ”Inchiriem o parte a unei gari CFR din Motru. Asiguram achizitiile de carbune direct de la…

Un accident grav a avut loc in noaptea de joi spre vineri in județul Gorj, in urma caruia o femeie și un barbat au murit.

- „Ministrul Energiei, Virgil Popescu, TREBUIE sa vina in Gorj! Problemele cu care se confrunta COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din Romania, chiar inaintea sezonului rece, cand stim cu totii ca acesta REPREZINTA O COMPONENTA ESENTIALA privind SIGURANTA…

Departamentul de pompieri din North Lawrence, Ohio, a fost solicitat sa intervina la locul deraierii unui tren, dupa ce un camion Mack s-a ciocnit cu acesta.

- Intr-o nota adresata personalului, CEO-ul Tobi Lutke a recunoscut ca a evaluat gresit cat va dura boom-ul comertului electronic generat de pandemie si, pe fondul unei retrageri mai ample a cheltuielilor online, Shopify va renunta la o serie de roluri. Shopify avea peste 10.000 de angajati la 31 decembrie…

Romania inchide toate centralele electrice pe carbune pana la finalul lui 2030 - asta prevedea o OUG intocmita de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Cele mai mari termocentrale din Romania sunt in Gorj și Dolj: Turceni, Rovinari și Ișalnița.