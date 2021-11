Stiri pe aceeasi tema

- Incidența COVID-19 în Moldova a scazut cu peste 16% fața de saptamâna trecuta, despre aceasta a anunțat Ministerul Sanatații, în cadrul unei ședințe care a fost prezentata situația epidemiologica actualizata din țara. „Incidența pentru ultimele șapte zile constituie…

- Situația epidemiologica Covid-19 in Chișinau a fost prezentata la ședința de astazi a Primariei. „Numarul infectarilor zilnice este in descreștere, fapt imbucurator, insa, din pacate, inregistram un numar extrem de mare de decese cauzate de complicațiile Covid-19 și in aceasta situație cred ca este…

- 35 persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați.

- Un punct de vaccinare a fost deschis in incinta Spitalului Internațional „Medpark” din sectorul Rișcani al capitalei, care s-a alaturat campaniei de imunizare. Astfel, persoanele au posibilitatea sa se vaccineze gratuit, fara o programare prealabila și doar cu buletinul de identitate. Sunt disponibile…

- Ministerul Sanatații a renunțat la maratoanele de vaccinare anti-Covid care se desfașurau atat la Chișinau, cat și prin raioanele țarii, pentru ca la acestea in ultimul timp veneau tot mai puțini cetațeni. Anunțul a fost facut de catre Ala nimerenco, in cadrul unei conferințe de presa desfașurate astazi.

- Noua persoane au decedat de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Fiecare persoana, decesul careia a survenit din cauza complicațiilor coronavirusului suferea și de alte comorbiditați. Cea mai tanara victima avea 35 de ani. Este vorba despre un barbat din Chișinau.

- Alte 5.850 doze de vaccin impotriva COVID-19, produse de compania farmaceutica Pfizer/BioNTech, au ajuns astazi la Chișinau. Este vorba de a patra tranșa din lotul de 700.830 de doze achiziționate de Ministerul Sanatații, prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistența Externa. In…

- Opt persoane au fost rapuse de Covid-19 in ultimele 24 de ore, anunța Ministerul Sanatații. Dintre victime, cea mai tanara este o femeie de doar 42 de ani. Șase oameni au decedat pe paturile Institutului de Medicina Urgenta din Chișinau, iar alții doi - in Spitalul Clinic din Balți. In total, de la…