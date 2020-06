Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in sudul Californiei si a avut epicentrul in apropiere de Ridgecrest, un oras care, in iulie 2019, a fost lovit de mai multe seisme in lant, care au provocat moartea unei persoane si numeroase pagube materiale, relateaza joi…

- Cutremurul de miercuri seara s-a simtit in mai multe zone ale districtului Los Angeles. Potrivit primelor estimari ale Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), epicentrul cutremurului, care s-a produs la ora locala 18:32 (01:32 GMT joi) la o adancime de 6,9 kilometri, s-a situat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs cu puțin timp in urma in Romania. S-a detectat un nou cutremur in zona Vrancea, la ora 14:12:55, cu magnitudinea de 4.8 pe scara Richter, la adancimea de 117.33 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 62km E de Brasov, 95km N de Ploiesti,…

- In ziua de 21 Mai 2020, la ora 02:43:19 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona centrala a Marii Mediterane un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.5, la adancimea de 34 km. Pe data de 11 mai, Un cutremur cu magnitudine 3,3 a fost resimțit, luni dimineața, in Capitala Italiei. Seismul nu a…

- Un cutremur de pamant cu magnitudine moderata a facut doua victime, 22 de raniti si a fost resimtit in noaptea de joi spre vineri la Teheran, unde a provocat panica in randul populatiei din capitala iraniana. Seismul a durat mai multe secunde, potrivit Agerpres.Cutremurul cu magnitudinea de 4,6 s-a…

- Trei cutremure la Buzau, in aceasta noapte! Toate au avut magnitudine peste 3 grade. Un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, in județul Buzau, zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național pentru Fizica Pamantului, acesta fiind al treilea seism…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade s-a produs, sambata, in Statele Unite ale Americii, informeaza Agerpres.Seismul a avut loc in regiunea centrala a Californiei, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean, preluat de Reuters.Cutremurul a avut epicentrul la o distanta de 446 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,6 s-a produs luni in Ecuador, conform Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de Xinhua. Seismul s-a produs la 33 kilometri est-sud-est de localitatea Pimampiro, la ora locala 4:09 (9:09 GMT), potrivit USGS.Epicentrul a fost stabilit la o…