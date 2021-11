Un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc în Turcia. Seismul a fost resimțit în mai multe orașe Un cutremur puternic s-a produs, luni seara, in Turcia, fiind resimțit in mai multe orașe. Luni seara, la ora 19:43:23 (ora locala a Romaniei), s-a produs in centrul Turciei un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter, la adancimea de 10km, conform realitatea.net. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 37km V de Konya, 155km NE de Muratpasa, 159km NE de Antalya, 182km V de Aksaray, 240km S de Cankaya, 240km S de Ankara, 250km E de Usak, 252km SE de Kutahya, 253km SE de Eskisehir, 255km SV de Kirikkale. Nu au fost semnalate victime… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

