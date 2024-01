Un curier Glovo i-a furat telefonul unei femei din buzunar Un curier Glovo a fost prins de polițiștii din București, dupa ce a furat telefonul mobil din buzunarul unei femei, care aștepta sa achite in fața casei unui fast-food dintr-un mall din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni, cand polițistii Secției 22 din Capitala au prins in flagrant și, ulterior, au reținut un barbat, in varsta de 42 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari privind savarșirea unei infracțiuni de furt. Luni, in jurul orei 14.15, poliția a fost sesizata de catre o femeie, prin plangere, cu privire la faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 12.40, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

