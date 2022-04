Un criminal poartă scutece și pretinde că este bebeluș în închisoare, în Scoția: „Iubeşte să fie în centrul atenţiei"

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac si realizatorii unei reclame la vin risca sa fie amendati cu sume intre 2.000 si 100.000 de lei. Acestia au fost reclamati la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru violenta impotriva femeilor. Sesizarea a fost facuta de Centrul FILIA, o organizatie non-profit care apara…

- Chiar daca se inregistreaza o diminuare a numarului de persoane infectate cu virusul SARS – CoV – 2, Centrul de Evaluare și Tratament pentru pacienții COVID din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești, inființat din dorința de a preveni apariția cazurilor severe de COVID și supraaglomerarea secțiilor…

- Centrul de aprovizionare gratuita pentru refugiații ucraineni stabiliți la Tg.Mureș s-a deschis astazi și poate primi clienții interesați sa ridice produsele necesare. Ștefana Roman, unul dintre administratorii Grupului Sprijin Ucraina – Mureș, care impreuna cu voluntarii a reușit sa gaseasca sediu,…

- Calea catre vanzarile permanente de obligațiuni comune de catre guvernele din zona euro va fi lunga, dar razboiul din Ucraina ar fi putut ajuta la deschiderea drumului, scrie Reuters. Conflictul a determinat țarile europene sa mareasca bugetele de aparare și dezvoltarea energiei regenerabile. Uniunea…

- 150 de mii de agricultori și fermieri spanioli au protestat in centrul Madridului pentru ca nu mai pot face fața atator scumpiri. Cel mai mult au crescut prețurile la energie, carburanți și materia prima.

- Precipitatiile sub forma de ninsoare provocate de furtuna Eunice au cauzat o serie de probleme pe drumurile din Scotia. Centrul si nordul tarii au fost afectate in mod deosebit, avand loc intarzieri din cauza traficului ingreunat, iar unele drumuri au fost inchise, informeaza BBC. Furtuna Eunice a doborat…

- Un bebeluș de un an a murit dupa ce a inghițit bateria cat o pastila dintr-o jucarie, in Scoția. Hughie a suferit leziuni catastrofale de organe dupa ce bateria-buton i-a ramas infipta in esofag.