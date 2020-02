Un copil de 8 ani a fost accidentat grav de o maşină condusă de un tânăr de 17 ani, fără permis Un tanar in varsta de 17 ani, din satul Ocolna, judetul Dolj, a fost retinut de politistii din Dabuleni, dupa ce a accidentat grav, cu masina, un copil de 8 ani si apoi a fugit de la fata locului, scrie Agerpres. Potrivit IPJ Dolj, politistii au stabilit ca adolescentul, care nu avea permis, ar fi condus un autoturism prin satul Ocolna si ar fi lovit un minor de 8 ani, din localitate, care se deplasa pe marginea drumului public, copilul fiind gasit inconstient. Citește și: IPJ Botoșani: Perchezitii intr-un dosar de furturi din locuinte



"Dupa producerea accidentului, cel in cauza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe DN 2 E 85, in zona Bachus, un autovehicul ar fi acroșat un pieton! Se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a modului de producere a evenimentului. UPDATE! Conducatorul auto este un barbat de cetațenie turca, aflat…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au efectuat, in ultima saptamana, 23 de perchezitii, au instituit masuri asiguratorii de aproape 7.800.000 de lei si au indisponibilizat bunuri de peste 4.000.000 de lei.In saptamana 27 ndash; 31 ianuarie 2020, sub coordonarea Directiei…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara - Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ”furt” si „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. Vizat este un tanar de 19 ani.

- Un tanar a murit și un altul a fost ranit, luni dimineața, intr-un accident provocat de un barbat care conducea o mașina baut și fara sa aiba permis. Accidentul, in care au fost implicate trei mașini, a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata din comuna Soparlita, județul Olt, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Trei tineri s-au rasturnat cu o masina in curtea unei case din Dorna Candrenilor, au luat placutele de inmatriculare si au plecat de la locul accidentului. Politistii au stabilit ca tanarul care se aflase la volan nu detine permis de conducere si era si baut, el fiind retinut in arestul IPJ ...

- Un tanar de 25 de ani din comuna Vorona, judetul Botosani, care nu detinea permis de conducere, a fost retinut de politisti dupa ce in prima zi a anului a furat un autoturism din curtea unei locuinte, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp, potrivit…

- Un tanar beat si fara permis s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat o masina parcata in fata unei case din Radauti. Sambata dupa amiaza, Politia municipiului Radauti a fost sesizata prin „112” despre faptul ca pe strada Salcamilor din localitate s-a furat o masina. Politistii deplasati la fata locului…

- O masina condusa de un sofer beat, s-a izbit de un podet in localitatea Berbesti din judetul Maramures in timp ce era urmarita de Politie. Soferul nu avea carnet de conducere, iar in masina a fost gasit un pistol. Potrivit IPJ Maramures , o masina a refuzat sa opreasca la semnale, vineri seara, in localitatea…