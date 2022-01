Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 6 ani din comuna damboviteana Contesti a murit, luni, dupa ce a fost muscat in zona gatului de cainele familiei, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. In jurul orei 9,00, Politia Orasului Racari a fost sesizata la 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca un minor de…

- Momente de groaza au avut loc in Dambovița, acolo unde, miercuri seara, o casa a luat foc. In urma incendiului devastator doua persoane și-au pierdut viața pana la sosirea salvatorilor. Alarma a fost data de niște vecini, care au observat ca focul a curprins locuința. Niciuna dintre victime nu a supraviețuit…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Argeș. George, un adolescent din comuna argeșeana Leordeni, s-a sinucis la 16 ani. Baiatul a fost gasit chiar de tatal sau, spanzurat in curte. La doar doua zile de la prima tragedie, bunica tanarului a murit si ea de durere pentru ca si-a pierdut nepotul. Femeia…

- Un copil a murit electrocutat dupa ce s-a urcat pe tren, in gara Focșani. Accidentul s-a produs duminica seara și a fost anunțat de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Prin apel 112, politistii de la Transporturi Feroviare au fost sesizati cu privire la faptul ca in Gara Focsani un minor…

- Tragedie intr-o familie din Buzau! Un tanar de doar 19 ani a murit noaptea trecuta, dupa ce a pierdut controlul volanului și a intrat din plin intr-o autocisterna care se afla pe banda opusa. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru acesta, insa din fericire au reușit sa-i salveze…

- O nenorocire s-a abatut asupra rudelor unui copilaș de numai trei ani, care a sfarșit dupa ce a fost mușcat de cainele familiei. Episodul cu urmari cumplite s-a derulat joi, in Mangalia. Se pare ca bunica baiețelului ar fi dat sa hraneasca animalul, aflat intr-un țarc, potrivit stiri.tvr.ro. Insa femeia…

