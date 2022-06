Stiri pe aceeasi tema

- GRAV… In aceasta dupa amiaza, a avut loc un grav accident rutier in satul Vulpașeni, comuna Bacani. Un copil de 14 ani, pieton, a fost lovit de mașina. A fost trimisa o ambulanța B1 SAJ cu medic. Victima a fost gasita in stop cardiorespirator. S-a reușit resuscitarea și a fost transportat, intubat,…

- O ambulanta care transporta la Spitalul Municipal de Urgenta Barlad un adolescent in varsta de 14 ani, victima unui accident rutier, a fost lovita, miercuri dupa-amiaza de o masina la intrarea in municipiul Barlad, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta al Judetului Vaslui. ‘Un pieton de…

- Un copil de un an si sapte luni din Vaslui a fost scos de pompieri din masina incuiata, acolo unde fusese lasat de mama sa, in soare, la o temperatura resimtita de 39 de grade. Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere (echipata cu modul pentru deblocare/descarcerare)…

- Accident rutier pe Valea Oltului: O femeie și un copil de numai 7 ani, raniți, in urma unei coliziuni frontale intre o mașina și un autocamion Accident rutier pe Valea Oltului: O femeie și un copil de numai 7 ani, raniți, in urma unei coliziuni frontale intre o mașina și un autocamion Un accident rutier…

- Sunt si cazuri cand unii suna la 112 pentru dureri de masele. Urgentistii ieseni atrag atentia ca adesea astfel de apeluri abuzive nu ii lasa sa se ocupe de cazuri care sunt cu adevarat urgente de 112. Din nou medicii atrag atentia celor care apeleaza la 112: "UPU este pentru urgente!". Mesajul vine…

- Un eveniment rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 109C, in localitatea Santioana. Din primele informații, conducatorul unui autovehicul, respectiv un barbat de 33 de ani, din comuna Țaga, in timp ce se deplasa dinspre Gherla inspre Țaga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare,…

- Accident de circulație, miercuri, la intersecția strazilor Gheorghe Ranetti și Glad, la Timișoara. O femeie și o fetița de 12 ani au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un șofer care nu a acordat prioritate. In urma impactului, autoturismul s-a rasturnat.