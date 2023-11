Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani care a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor a fost urmarit in trafic de acestia, fiind oprit in Sectorul 5. A incercat sa dea cu masina peste politisti si s-a blocat in autoturism, agentii fiind nevoiti sa sparga geamul pentru a-l imobiliza.

- Un tanar de 19 ani din Orhei este cercetat penal pentru jaf, comis in sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit poliției, acesta a urmarit o mama cu un copil, apoi i-a sustras telefonul din carucior și a fugit. Totul s-a intamplat la intrarea in scara unui bloc.

- Un barbat fara permis, care a furat o mașina din județul Brașov, a condus-o cu 160 de kilometri pe ora, cu Poliția pe urme, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un copac și s-a rasturnat intr-un șant in județul Vrancea. Polițiștii vranceni au fost sesizați de catre colegii…

- La data de 25 septembrie a.c., in jurul orei 00.20, politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Crucea au fost sesizati, de un barbat, de 21 de ani, cu privire la faptul ca, la data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 20.30, ar fi condus un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- Un tanar in varsta de 18 ani, aflat in stare de ebrietate si fara permis, a fost urmarit in trafic de politistii vranceni si oprit dupa au fost trase si focuri de arma de avertisment, anterior acesta refuzand sa opreasca la semnalul de oprire si a acrosat si autospeciala de politie. Potrivit unui comunicat…

- Ieri, 30 august. un copil in varsta de 7 ani din localitatea Arsa judetul Constanta a ajuns la Spital dupa ce a fost muscat de cainele familiei. Oficial de la IPJ Constanta La data de 31 august a.c., in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia au fost sesizati cu privire…