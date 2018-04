Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Prahova cauta doua minore, de 14 și 15 ani, care au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit. Cei care pot oferi relații care pot conduce la depistarea acestora, sunt rugate sa sune la 112 sau sa informeze cea mai apropiata unitate de poliție. Pe 18 martie, polițiștii din cadrul Inspectoratului…

- Florin Nicolae Perju, elev in clasa a XII-a, este cautat de parinti si autoritati dupa ce marți, cand s-a intors de la scoala, baiatul si-a lasat ghiozdanul in fata portii si un bilet in care scria ca ii pare rau de niste note slabe luate recent. Imediat, familia a anuntat politia. Persoanele…

- Poliția Prahova cauta un minor de 6 ani care a disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Minorul se numește GREGORIO VILLORA GHEORGHE, are 6 ani și este disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Dispariția a fost sesizata Poliției Comunale Valea Calugareasca de catre mama…

- Nita Andreea Elena, de 18 ani, din Boldesti Scaeni a plecat de la domiciliul si nu a mai revenit. La momentul disparitiei era imbracata cu o geaca din piele de culoare neagra, pantaloni de culoare alba, pantofi sport de culoare roz si purta un rucsac de culoare neagra. Semnalmente:…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau desfasoara activitati de cautare a numitei Burlacu Georgeta Adriana, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie, a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. La data plecarii, femeia era imbracata cu o geaca de fas, de culoare…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei Burlacu Georgeta Adriana, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie, a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. La data plecarii, femeia era imbracata cu o geaca de fas, de culoare…

- Un angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj este cautat de politie, dupa ce a disparut de la domiciliu. Astfel, politia Orasului Tismana a fost sesizata prin apelul 112 de un barbat de 40 de ani, din comuna Pades, cu privire la faptul ca fratele sau Arjocu Ilarion Nicusor, de 36 de…

- Un copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, orasul Vicovu de Sus, a disparut din apropierea casei sale.Copilul a disparut vineri seara. Semnalmente: inaltime aproximativ 65 cm, parul negru, fata rotunda, ten masliniu, ochi caprui, fara semne particulare. La momentul disparitiei baietelul…