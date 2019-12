Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de cinci ani ranit dupa ce un dulap a cazut peste el, miercuri, la o gradinita din Constanta, a fost internat in spital pentru supraveghere, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul in varsta de cinci ani, care a fost…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Techirghiol. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Victoriei din localitate.Impactul s a soldat cu ranirea unui pieton. Victima este copil.Sursa foto cu…

- Copilul s-a ranit la cap, are doua degete fracturate si dintii rupti. A fost de urgenta intr-o clinica din Cluj, iar in gradinita s-a declansat o ancheta, potrivit stirileprotv.ro Incidentul s-a petrecut miercuri insa se pare ca angajatii gradinitei nu au anuntat inspectoratul scolar despre acest caz.…

- Un copil de 9 ani, din comuna Radesti, judetul Alba, a fost grav ranit dupa ce o poarta de pe un teren de fotbal a cazut peste el. Incidentul s-a petrecut la o pensiune din Aiud, unde baiatul participa la ...