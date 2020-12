Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a transmis un mesaj in limba franceza pentru președintele Franței, Emmanuel Macron, dupa ce acesta a fost diagnosticat cu coronavirus. „J’adresse tous mes meilleurs voeux a President @EmmanuelMacron. Je vous souhaite une bonne sante et un prompt retablissement!”…

- Doua femei din municipiul Bistrita s-au ales cu dosare penale privind infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor pentru ca nu au respectat masura izolarii la domiciliu, impusa prin decizii ale Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bistrita-Nasaud, si au fost gasite de politisti fie la alta adresa,…

- Un roman intors in țara a fost depistat cu coronavirus dupa ce s-a intors dintr-o regiune a Italiei care nu a fost atinsa de epidemia de coronavirus. Este prima persoana diagnosticata cu Covid-19 din regiune. Romanul a calatorit recent pe insula italiana Pantelleria, o regiune in care pana acum nu s-a…

- Trei persoane din cadrul Aeroportului International din Iasi, intre care directorul Catalin Bulgariu au fost depistate cu noul coronavirus. Directia de Sanatate Publica desfasoara o ancheta epidemiologica si a luat deja primele masuri, dupa cum a declarat reprezentantul Aeroportului, Anca Burniche.…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 11 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus. Pacienții au varste de 19 ani și 67 de ani. Intrucat la acest moment, in județul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii…

- Inca o zi cu puține cazuri de COVID, confirmate la nivelul județului Buzau. Doar 12 cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. „Astazi, 24 septembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Direcția de Sanatate Publica face verificari la Spitalul Elias din București dupa ce s-ar fi aflat ca unitatea medicala a ascuns mai multe cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Situația a fost semnalata de jurnaliști. Potrivit Digi24, trei medici rezidenți din secția de ginecologie și un pacient de…