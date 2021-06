Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat la Ministerul Sanatații și director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, Andreea Moldovan, va lucra in departamentul care se ocupa de prevenția și controlul infectarilor COVID-19. Andreea Moldovan a postat pe contul sau de Facebook anunțul privind noul sau job, la…

- Premierul Florin Cițu a minimalizat, miercuri, in conferința de presa susținuta de la Palatul Victoria dupa ședința de Guvern, incidentul legat de uciderea ursului brun Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs din Romania. Citu a susținut ca a avut o discutie pe aceasta tema cu ministrul…

- Cristian Ghica, fostul șef al Poliției Centrul Vechi din Capitala, iși acuza superiorii, intr-o postare pe Facebook, ca ar mușamaliza un scandal in care unul dintre superiorii sai, imputernicitul la conducerea Poliției Sectorului 3, comisar șef Gabriel Șchiopu Gabriel, ar fi falsificat un document pentru…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a izbucnit, vineri, pe contul sau de Facebook, acuzand actualii guvernanți de minciuni și informații eronate privind datele pandemiei. Recent, Diana Șoșoaca a mai spus ca adevaratul motiv al excluderii sale din AUR ar fi fost acțiunile sale de convigere a romanilor sa nu se…

- Potrivit datelor oficiale, aproximativ 400 de constanțeni au iesit in fata Prefecturii Constanta pentru a protesta impotriva noilor masuri luate de Guvern. Ei au traversat apoi principalul bulevard al orașului, relateaza Antena3. Oamenii au scandat: “Libertate, libertate!” si au purtat masti de protectie,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, acuza guvernarea PNL din mandatul premierului Orban ca a mințit populația cu privire la cifrele pandemiei. Totul a plecat de la o postare pe Facebook, a Violetei Alexandru, fost ministru al Muncii, in care precizeaza ca in București se declara multe pe tema cifrelor…

- Scandal la varful PNL, intre liderii marcanți ai partidului, care il acuza pe premierul Florin Cițu ca a scapat fraiele din Guvern cu privire la miniștrii USR-PLUS, iar in privința șefilor de agenții propuși de PNL…iși face propria evaluare. In ședința Biroului Executiv Național al PNL, mai mulți lideri…

- Duminica, 14 martie, a intrat in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Autoritațile au inasprit restricțiile. Deplasarea in afara locuinței este prelungita cu o ora. Potrivit HG, se modifica intervalul orar in care este restricționata deplasarea in…