Instanta de judecata a respins doua cereri de eliberare conditionata formulate de un craiovean de 72 de ani, condamnat pentru agresarea sexuala a unei copile de 5 ani. Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi agresat sexual de doua ori o minora de 5 ani, care era la joaca in zona Esplanada din cartierul Craiovita Noua. Agresiunile au fost comise pe 28 și 31 iulie 2022. In aprilie, anul acesta, inculpatul a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, iar in septembrie a formulat doua cereri de eliberare din penitenciar. Politistii doljeni au precizat ca sesizarea a fost facuta de mama…