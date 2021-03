Stiri pe aceeasi tema

- O opera integral digitala a artistului american Beeple a fost vanduta joi cu 69,3 milioane de dolari de casa de licitații Christie's, un record care sta marturie pentru revolutia in curs pe aceasta piata mult timp confidentiala, relateaza Agerpres.

- Super Bowl-ul, finala Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), disputata duminica la Tampa (Florida), a generat venituri de 545 milioane dolari din publicitate in timpul meciului, un nou record in materie, conform agentiei AFP. In pofida absentei unor mari marci traditionale la acest…

- Gala Super Bowl, difuzata duminica seara de postul american CBS, a generat incasari din publicitate de 545 de milioane de dolari pe durata partidei dintre cele doua echipe care au jucat finala ligii profesioniste de fotbal american, potrivit cifrelor estimative anuntate miercuri de cabinetul Kantar,…

- Prima carte in banda desenata cu Batman a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, la mai mult de 80 de ani de la lansare. Fostul proprietar a cumparat-o cu 3.000 de dolari de la o librarie din Statele Unite, in 1979.

- Baschetbalistul Giannis Antetokounmpo a semnat cel mai mare contract din istoria NBA, in valoare de 228 de milioane de dolari (187 de milioane de euro) pe cinci ani, cu echipa Milwaukee Bucks. Aceasta este o prelungire a intelegerii pe care Antetokounmpo, 26 de ani, o avea cu formatia din Wisconsin.…