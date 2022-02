Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis, vineri, ca Gaz Metan Medias sa fie depunctata cu doua puncte. De asemenea, gruparea ardeleana a primit și interzicerea dreptului de a transfera si legitima jucatori, din cauza datoriilor catre Ronaldo Deaconu care se ridica la 110.000 de euro. Urmatorul termen e 2 martie 2022. “Deaconu Octavian Ronaldo Andrei vs. CS Gaz Metan Medias – Neexecutare Hotarare CNSL – In temeiul art. 85.1.b din RD, se sanctioneaza clubul CS Gaz Metan Medias cu masura interzicerii dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar si cu scaderea…